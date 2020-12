Royaume-Uni : Une «hôtesse du sexe» met British Airways sur les dents

Une employée de la compagnie aérienne britannique proposait aux clients des faveurs sexuelles à bord des avions ou sur la terre ferme. Une enquête interne est ouverte.

La compagnie aérienne British Airways traverse une zone de turbulences dont elle se serait bien passée en cette période de crise sanitaire et économique. En effet, selon le «Sun» , une de ses hôtesses de l’air arrondissait ses fins de mois en proposant des faveurs sexuelles aux clients. Sur son blog et sur les réseaux sociaux, la mystérieuse «Air Hostess 71» publiait des photos suggestives prises à bord d’un avion.

«Si vous souhaitez un jour bénéficier d’un divertissement pour adultes à bord, il vous suffit de me donner une somme d’argent et vous aurez droit à une tout autre expérience de votre choix», assurait-elle. Le montant demandé par la jeune femme reste flou. Elle vendait par exemple ses petites culottes 25 livres (30 francs) et pour les rendez-vous en dehors de l’aéroport, elle exigeait une caution de 50 livres (60 francs). Pour des raisons de confidentialité, le client devait séjourner dans un hôtel différent de celui de l’hôtesse de l’air.