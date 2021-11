Genève : Une hotline pour un hébergement d’urgence optimisé

Un numéro de téléphone disponible 24h/24 sera mis en service jeudi. Il servira à mieux loger les sans-abris.

Dès jeudi, une hotline «solidarité hébergement d’urgence» sera mise en service à Genève. Ce numéro de téléphone (0800 22 22 10) fonctionnera sept jours sur sept, 24 heures sur 24. Il sera destiné en priorité aux personnes sans-abri, mais aussi aux professionnels du réseau socio-sanitaire. Son objectif est de simplifier les processus d’admission dans les différents lieux d’hébergement d’urgence (Passage de l’Armée du Salut, hôtels du CausE et Centre Frank-Thomas) et d’éviter que les demandeurs errent d’un lieu à l’autre. Les partenaires de ce projet-pilote, soit la Ville de Genève, CausE et l’Armée du Salut, espèrent ainsi «réduire significativement le temps d’attente» pour obtenir un toit et «mieux tirer parti des places disponibles pour les différents publics spécifiques».