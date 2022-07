REVISION AUTOMOBILE: Une huile peut-elle être si chère ou est-ce une arnaque?

Il est très judicieux de contrôler régulièrement le niveau d’huile. Et dans le cadre d’une révision, il est utile de faire contrôler non seulement l’huile moteur, mais aussi l’huile de transmission. Même si son remplacement n’est pas toujours bon marché. L’expert de l’UPSA maîtrise les détails.

Question d’une lectrice de 20 minutes

J’ai récemment dû faire réviser ma voiture à boîte automatique. Le garage me facture maintenant plus de 30 francs le litre d’huile de transmission. Avec un volume d’huile d’environ 10 litres, c’est à mon avis un luxe. Ce prix est-il justifié? J’ai vu des prix au litre plus bas sur Internet, mais je ne sais pas quelle huile a été utilisée.

Réponse de Markus Peter de l’UPSA*

Qu’il s’agisse d’huile moteur ou d’huile pour boîte automatique, le constructeur du véhicule prescrit à chaque fois de façon précise les spécifications que l’huile doit respecter. Le choix des huiles de base va des huiles minérales aux huiles semi-synthétiques jusqu’aux huiles entièrement synthétiques. Ces dernières servent généralement de base pour les huiles Longlife et à faible frottement. L’ajout d’additifs et les processus de raffinage permettent d’optimiser une huile de base en fonction de son utilisation. On relève ainsi différentes viscosités, classifications et spécifications du constructeur automobile, qui doivent toutes correspondre.

L’une des principales caractéristiques d’une huile est sa viscosité, ce qui, en d’autres termes, consiste à décrire à quel point l’huile est «visqueuse». Une huile dont l’indice de viscosité est élevé est «plus visqueuse» qu’une huile à faible viscosité. Les huiles à faible frottement, comme leur nom l’indique, sont plutôt fluides et présentent une faible viscosité.

Mais il existe encore de nombreuses autres caractéristiques définies dans les spécifications, décrivant notamment le comportement à différentes températures ou la teneur maximale autorisée en soufre. Plus les exigences sont élevées, plus il est probable qu’il s’agisse d’une huile entièrement synthétique.

On peut ainsi observer d’importantes variations dans la qualité de l’huile, et donc dans les prix. Les exigences sont particulièrement strictes pour les huiles de transmission automatique, car l’huile joue un rôle important non seulement dans le bon fonctionnement des circuits hydrauliques, mais aussi dans la transmission de la force dans le convertisseur de couple. Les spécifications imposées par le constructeur automobile s’en trouvent alors d’autant plus élevées.

Ces bases constituent donc le «prix» technique d’une huile de transmission automatique. À cela s’ajoute l’aspect économique, le producteur d’huile, son fournisseur, le revendeur et le garagiste calculant chacun une marge de vente. Et il ne faut pas oublier que le stockage et l’élimination adéquats des huiles usagées imposent des exigences élevées en matière de protection de l’environnement (déchets spéciaux) et impliquent également des coûts qui doivent être couverts, notamment par la vente de la nouvelle huile.

Il est donc évident qu’un litre d’huile de transmission de la même qualité et de la même marque peut être proposé sur Internet à un prix moins élevé que chez le garagiste. C’est un peu comme avec une bouteille de vin, qui est vendue beaucoup plus cher au restaurant qu’au supermarché ou chez le marchand de vin. À la différence près qu’il n’est généralement pas nécessaire d’éliminer le vieux vin à la vente de nouvelles bouteilles... Et comme pour le vin, l’huile mérite les conseils et les connaissances d’un expert. Les intervalles de vidange d’huile doivent par ailleurs être respectés, même si l’on utilise de l’huile de synthèse de qualité supérieure, car elle aussi est contaminée par l’abrasion fine des métaux et des plastiques et perd avec le temps sa qualité, ce qui nuit au bon fonctionnement et aux frottements dans la boîte automatique.

