Curling - Une huitième victoire en neuf matches pour  les Suissesses

Sur la glace de la patinoire albertaine, la skip Silvana Tirinzoni et ses coéquipières ont battu l’Ecosse (10-6) et conforté leur deuxième place au classement, derrière la Russie, qui a subi son premier revers (7-5 face à la République tchèque).

Les Suissesses ont forcé la décision dans les quatrième et sixième manches remportées 3-0. Même si elles ont perdu les ends No 7, 8, 9 sur la plus petite des marges (1-0), elles ont su gérer leur acquis sans jamais se mettre en danger.