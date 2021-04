Grande-Bretagne : Une huître locale pour sauver la biodiversité

Décimée ces dernières années au Royaume-Uni par la pollution et la surpêche, la variété d’huître plate locale est en train de renaître en «élevage».

Décimée ces dernières années au Royaume-Uni par la pollution et la surpêche, la variété d’huître plate locale est en train de renaître: nichée dans la baie de Portsmouth, une écloserie s’est donné pour mission de réintroduire dans les eaux britanniques cet «ingénieur de l’écosystème». Dans la cour de l’institut des Sciences marines de Portsmouth s’amoncellent des tonnes de coquilles d’huîtres vides. Les chercheurs qui travaillent ici les gardent précieusement pour y introduire bientôt de nouvelles larves.

«En milieu naturel, les huîtres se reproduisent de mai à septembre, on espère pouvoir imiter ces conditions ici à l’écloserie», explique Luke Helmer, de la Blue Marine Fondation qui co-dirige le projet, lancé en 2015. L’écloserie est la toute première du Royaume-Uni consacrée uniquement à la restauration des huîtres, sans élément commercial. Son but: réintroduire des millions d’Ostrea edulis -ou huître plate européenne-, une espèce presque éteinte dans la région.

Au cœur du bâtiment, une petite pièce remplie de tuyaux abrite des bacs d’eau salée où baignent paisiblement des dizaines d’huîtres plates. «Ici on les surveille, on les nourrit, on les maintient dans des conditions adéquates», explique Luke.