Erich Bitter a de l’essence dans les veines, bien qu’il ait démarré sa carrière en tant que coureur cycliste. À partir de 1959, il est devenu coureur automobile et s’est rapidement lancé dans la vente de véhicules en parallèle. Ce n’est donc pas par hasard que Bitter a pu présenter sa propre voiture de sport au Salon international de Francfort, en 1973.

Après avoir acquis de l’expérience dans la construction et la vente de voitures de luxe avec l’Intermeccanica IndraIl, Bitter a pu se réjouir du fait que chez Opel, on était ouvert à la construction d’un coupé de luxe.

Une technologie fiable

Sous l’élégante carrosserie de la Bitter CD Diplomat se cachait la technologie de l’Opel Diplomat B, avec un moteur V8, mais avec un empattement raccourci de 16,4 cm. Avec une longueur de 4,855 m, la CD n’avait que 10 cm de moins que la Diplomat et avec son poids de 1750 kg, elle n’était pas non plus franchement plus légère. Le moteur huit cylindres 5354 cm³, avec ses 230 ch pour 4700 tr/min, venait initialement des États-Unis et servait également à l’Opel Diplomat. Il n’y avait pas de boîte manuelle; le passage des trois vitesses avant se faisait avec une boîte automatique.

Sous la carrosserie autoportante, une suspension avant indépendante servait au guidage des roues. À l’arrière, la voiture était équipée d’un essieu De Dion, extrêmement précis, mais coûteux et volumineux. Le freinage était assuré par des freins à disques sur les quatre roues et le changement de direction se faisait au volant de l’Opel Kadett SR, grâce à la direction assistée à recirculation de billes.

La Bitter Diplomat CD était construite par Baur à Stuttgart, mais la technologie venait de Rüsselsheim.

La Bitter Diplomat CD Coupé ne manquait assurément pas d’élégance. Daniel Reinhard / www.zwischengas.com Sa longueur de près de 4,9 mètres a permis de façonner une carrosserie tout en élégance. Daniel Reinhard / www.zwischengas.com Les phares rétractables étaient très en vogue au début des années 1970. Daniel Reinhard / www.zwischengas.com

L’élégance au quotidien

On ne peut pas vraiment dire que la Bitter CD était très sportive. Alors que l’usine promettait un passage de 0 à 100 km/h en 9,2 secondes, le bimensuel allemand AMS a révélé qu’il était de 10,3 secondes, lors des essais. La vitesse de pointe de 209,3 km/h était, elle aussi, légèrement inférieure à celle prévue de 215 km/h. Mais l’élégant coupé n’avait pas non plus la prétention d’être une voiture de sport destinée à la course automobile.

En Suisse, la Bitter CD coûtait 69’300 francs, si tant est qu’elle était disponible. Pratiquement toutes les huit cylindrées de la concurrence étaient moins chères. À titre de comparaison, on avait déjà une Iso Rivolta Lele pour 59’800 francs et une Jensen Interceptor III pour 61’600 francs. Cela n’a pas empêché le skieur de compétition Bernhard Russi de prendre place dans l’élégant coupé.

Dès l’été 1977, la production de l’Opel Diplomat a été arrêtée, de sorte que la base technique de la Bitter CD est devenue obsolète. Baur a continué de la construire jusqu’à la fin de l’année 1979, avant d’y mettre un terme après le 395e exemplaire.

Une voiture de sport pour tous les jours

Quand on s’assoit aujourd’hui dans une Bitter CD, ce qui ne requiert ni d’être particulièrement souple, ni d’être de petite taille, la première chose qui saute aux yeux est le volant Opel, identique à celui de la Kadett. Ce n’est pas le seul élément issu de la grande série, pour autant le coupé donne immédiatement une impression de qualité, que l’on doit également à la dominance de cuir et d’inserts en bois au niveau du tableau de bord.

On se sent tout de suite à l’aise et la visibilité panoramique est excellente pour un coupé d’une hauteur d’à peine 1,3 m. Tout fonctionne à merveille et nul besoin d’instructions, en tant que conducteur, avant de prendre la route.