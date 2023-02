Algorithme : Une IA de Google crée de la musique à partir de textes

L’outil n’est pour le moment pas accessible au public. «Nous reconnaissons les risques associés à la génération de musique, en particulier le détournement potentiel du contenu créatif», expliquent les chercheurs. Ils proposent par contre de nombreux extraits audio sur un site web en guise de démonstration, comme le résultat obtenu avec la description (appelée aussi prompt) «un morceau funky avec un rythme fort et dansant et une ligne de basse proéminente. La mélodie accrocheuse d’un clavier ajoute une couche de richesse et de complexité à la chanson». Google donne de nombreux autres exemples, comme «chanson méditative, calmante et apaisante, avec des flûtes et des guitares. La musique est lente et vise à créer un sentiment de paix et de tranquillité». La firme montre aussi comment son algorithme est en mesure de générer de longs morceaux de 5 minutes avec un simple prompt tel que «jazz relaxant» ou «techno mélodique».