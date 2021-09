États-Unis : Une IA échoue à obtenir le statut d’inventeur

Un tribunal américain a confirmé qu’une intelligence artificielle ne pouvait pas être reconnue comme ayant la paternité d’un brevet, comme c’est le cas en Afrique du Sud et en Australie.

Les États-Unis ne vont pas suivre l’exemple des pays précurseurs que sont l'Afrique du Sud et l’Australie, où Dabus, intelligence artificielle capable de générer de nouvelles idées, a obtenu le statut d’inventeur en août dernier. Chez l’Oncle Sam, la juge fédérale Leonie Brinkema a confirmé une décision prise par l’office des brevets américain en avril 2020, à savoir que la paternité d’un brevet ne pouvait être attribuée qu’à des «personnes physiques», des humains donc.

L’US Patent and Trademark Office avait refusé une demande de brevet soumise par Stephen Theler, chercheur en IA membre de l’Artificial Inventor Project qui milite pour la reconnaissance à travers le monde des inventeurs basés sur une IA. Elle concernait une balise de détresse qui prend la forme d’une lumière clignotante, ainsi qu’un récipient alimentaire inventés par Dabus.

Citée par The Verge, la juge américaine n’exclut toutefois pas que, dans un avenir plus ou moins proche, la situation puisse changer: «Il se peut qu’un jour l’intelligence artificielle atteigne un niveau de sophistication tel qu’elle puisse répondre à la définition généralement acceptée d’un inventeur. Mais ce moment n’est pas encore arrivé, et si c’est le cas, il appartiendra au Congrès de décider comment, le cas échéant, il souhaite étendre la portée de la loi sur les brevets.»