Suisse: Une IA pour éviter de finir coincé dans les embouteillages

Viasuisse travaille actuellement sur un logiciel capable de mieux anticiper les embouteillages en Suisse grâce à l’aide d’une intelligence artificielle. De nombreux facteurs influencent le trafic selon les localités et les périodes. Il est par exemple plus difficile d’avoir une vision claire aux abords d’une agglomération que sur l’axe du Gothard, explique Damian Nomura de Viasuisse dans une interview parue dans les journaux de «CH Media».

Pas encore d’échéance

L’application doit permettre aux utilisateurs d’entrer un itinéraire et proposer les meilleures solutions en cours de route en cas d’imprévu ou si des bouchons venaient à se former. Les automobilistes pourront aussi rapidement savoir s’il est plus judicieux de retarder ou d’avance leur départ, par exemple en rentrant du travail, pour ne pas perdre top de temps au volant.

Contrairement à la météo, les informations fournies par une telle appli peuvent influencer les utilisateurs et donc, au final, les prévisions, souligne Damian Nomura. Si tout le monde cherche à éviter un embouteillage, celui-ci sera moins important et d’autres pourraient se former ailleurs. «Mais cela aussi sera pris en compte par l’intelligence artificielle à terme», assure-t-il. Des tests à plus grande échelle de ces prévisions doivent être réalisés d’ici à la fin de l’année, mais aucune échéance n’est fixée concernant l’accès du grand public à cette application.