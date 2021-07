Belgique : Une IA traque les politiciens distraits par leurs mobiles

Un projet artistique vise à dénoncer les politiciens qui passent trop de temps sur leurs smartphones durant les sessions au parlement.

Le système se base sur l’IA et la reconnaissance faciale.

The Flemish Scrollers, soit les scrolleurs flamands, en anglais: c’est le nom donné au projet artistique de Dries Depoorter, «artiste belge qui aborde des thèmes tels que la vie privée, l’intelligence artificielle, la surveillance et les médiaux sociaux», d’après sa présentation sur son site officiel. Basé sur l’intelligence artificielle et la reconnaissance faciale, le logiciel qu’il a mis au point passe au peigne fin les sessions du parlement flamand retransmises en direct publiquement sur une chaîne YouTube pour y traquer des politiciens distraits, à savoir ceux qui passent beaucoup de temps sur l’écran de leurs smartphones.