Les problèmes d’inondation du bassin versant de la Chamberonne représentent un potentiel de dégâts élevé et une contrainte au développement de l’Ouest Lausannois, surtout pour les communes de Prilly, Renens et Chavannes-près-Renens.

La gestion des crues du ruisseau de Broye, l’un des affluents principaux, impose la mise en œuvre de mesures de protection. En plus de la construction d’une galerie de dérivation entre Prilly et l’UNIL, le lit de la Chamberonne doit être élargi au moyen d’une renaturation. La création d’une île aux oiseaux migrateurs, baptisée «Leusonna», vient compléter le projet.

La Municipalité sollicite un crédit d’investissement de 3’926’000 fr. qui correspond à la part lausannoise d’un projet devisé à plus de 60 millions. Le solde du financement provient des autres communes et des subventions cantonale et fédérale.

Inondations plus fréquentes

Le bassin versant de la Chamberonne a comme affluents principaux la Sorge, la Mèbre et le ruisseau de Broye. Dès les années 2000, le Canton a créé quatre zones inondables le long de la Sorge et de la Mèbre. Aucune mesure de protection n’a encore été réalisée pour ce qui est du ruisseau de Broye.

Dès la fin du 19e siècle et jusque dans les années 1970, ce ruisseau et ses affluents ont été enterrés pour les besoins des développements urbains. Depuis lors, aucune amélioration de ce réseau n’a été mise en œuvre. Les problèmes d’inondation se sont aggravés ces cinq dernières décennies , notamment à cause de l’accélération de la crise climatique , marquée par des précipitations plus intenses.