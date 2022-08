Canton de Berne : Une «île» d’algues à l’entrée d’un port du lac de Bienne

Eaux claires, soleil et crues

Le maire avait constaté une première forte prolifération d’algues dans le port il y a environ un mois. Elles ont pu être ramassées et évacuée par un agriculteur. Mais un nouvel îlot s’est développé par la suite à l’extérieur du port et a rendu difficiles les entrées et les sorties des bateaux. La masse a pu être divisée en deux le week-end dernier, facilitant la navigation, mais Adrian Hutzli pense que les algues vont continuer à se répandre.

«On n’a encore jamais vu un tapis pareil», s’exclame Michael Salchli, de Nautic Wasserbau, une entreprise spécialisée dans l’entretien des rives. Son explication: «Le lac est particulièrement clair cette année» et comme la lumière pénètre plus profondément dans le lac, les plantes «poussent à des endroits où il n’y en avait pas auparavant». De plus, le fond du lac contient encore beaucoup de nutriments, conséquence des crues de l’année dernière. Ces deux éléments favorisent donc la croissance d’algues et de végétaux.