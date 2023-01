Série : Une image et une date pour la saison 3 de «Ted Lasso»

Apple TV+ a partagé un cliché de la suite très attendue de la série et plus ou moins annoncé quand elle serait diffusée.

C’est une communication lacunaire qu’a utilisée le service de streaming d’Apple à propos de «Ted Lasso» le 19 janvier 2023. Alors que les fans de la série intégrée à «FIFA 23» n’en peuvent plus d’attendre la diffusion de la saison 3, la plateforme s’est contentée de leur indiquer, avec une photo montrant Nick Mohammed, Anthony Head et Jason Sudeikis, qu’elle serait proposée… au printemps 2023. Ce qui laisse tout de même de très nombreuses possibilités de dates entre le 21 mars et le 20 juin.