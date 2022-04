Espagne : Une immense ferme de cannabis démantelée

Répartis sur l’équivalent de 90 terrains de football, les plants étaient destinés à des pays comme «la Suisse ou l’Italie» pour y être transformés en CBD.

Cette ferme est «la plus grande plantation de cannabis d’Europe» découverte à ce jour selon les autorités espagnoles.

Une gigantesque ferme industrielle de 415’000 plants de cannabis répartis sur 67 hectares à ciel ouvert et d’une valeur marchande estimée à 30 millions de francs a été démantelée dans le nord de l’Espagne, ont annoncé mercredi les autorités. Cette exploitation constituait «la plus grande culture de cannabis d’Europe» découverte à ce jour, affirment dans un communiqué commun la garde civile et la police de la région de Navarre.