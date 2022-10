Royaume-Uni: une immense grève paralyse les trains

Crise sociale : Une immense grève paralyse les trains au Royaume-Uni

Marathon de Londres perturbé

Les ménages britanniques font face à une inflation de près de 10% et s’inquiètent de savoir s’ils pourront se chauffer ou payer leur prêt immobilier cet hiver. Malgré l’annonce d’un gel du plafond des prix de l’énergie, ces derniers ont doublé en un an et le gouvernement, en poste depuis moins d’un mois, est plus impopulaire que jamais.