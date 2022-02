Canton du Valais : Une immense installation photovoltaïque en projet dans les Alpes

«Gondosolar», c’est une superficie de 100’000 mètres carrés de panneaux solaires. Un projet qui pourrait voir le jour dans les trois ans si l’autorisation de subvention est accordée.

«Gondosolar», la plus grande installation photovoltaïque de Suisse, devrait voir le jour au-dessus du village de montagne de Gondo (VS). Ce projet d’une superficie de 100’000 mètres carrés (une surface équivalente à 14 terrains de football) est le résultat d’une collaboration entre Alpiq, la commune de Gondo-Zwischbergen, l’exploitant local de la centrale électrique et du réseau Energie Electrique du Simplon (EES) et l’initiateur du projet Renato Jordan.