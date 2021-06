Vaud - Une immense usine de cannabis médical va investir Henniez

L’Etat de Vaud prêt à s’engager

Approchée par iGreenSwiss, la promotion économique de l’Etat de Vaud (SPEI) est ouverte au projet. Elle étudie la possibilité d’apporter une garantie via un cautionnement, pour autant qu’au préalable, une banque et des investisseurs sérieux s’engagent sur la base d’un plan d’affaires viable. «Nous n’avons en l’état encore rien formalisé, précise Raphaël Conz, chef de l’unité entreprises au SPEI, mais pour la région, il y a un intérêt car il y a des emplois, une diversification économique et une revalorisation du site.» Plus généralement, il explique que l’Etat de Vaud ne se bouche pas le nez en matière de projets pharmaceutiques à base de cannabis, mais à une condition impérative: «Nous n’interviendrons jamais si le projet n’a pas préalablement reçu l’aval du Service en charge de la santé quant à la conformité des activités et produits avec le cadre légal.» Ici, le feu vert a été donné. «Si cette industrie monte en puissance – il y a d’ailleurs d’autres projets –, nous sommes prêts à la soutenir pour autant que les autorisations d’homologation et de mise sur le marché soient validées par les instances sanitaires.»