Adieu libre circulation

Or, le contenu change. Cette fois, ce n’est ni plus ni moins que l’abolition de l’accord de libre circulation qui est demandé. Les conséquences de cette résiliation sont, bien sûr, bien divergentes en fonction des camps et des points de vue. Pour l’UDC, qui lance l’initiative, il n’y aura que du bon: la Suisse pourra maîtriser son immigration et éviter que le pays ne compte bientôt 10 millions d’habitants. Pour le parti, contrôler ainsi la croissance démographique aura des avantages économiques certains, mais permettra aussi de rendre la Suisse plus sûre et, un comble, plus respectueuse de son environnement.