Canton de Berne : Une importante panne de courant a plongé Bienne dans le noir

Selon les premières constatations, la cause de la panne, survenue mardi soir, est un défaut technique.

Dans les quartiers de Rosius et de la Vieille Ville, la panne s’est prolongée jusqu'à 22h30 environ

Une importante panne de courant s'est produite à Bienne (BE) mardi soir, à 19h50. Les quartiers de Beaumont et de la Vieille Ville ont été principalement touchés. La panne a pu être en grande partie réparée après environ une heure. Mais dans les quartiers de Rosius et de la Vieille Ville, le souci s’est prolongé jusqu'à 22h30 environ, en raison de la complexité de la situation technique.