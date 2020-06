Etats-Unis

Une inconnue tousse délibérément sur son bébé

Une sexagénaire a été filmée en train de tousser volontairement sur un enfant, le 12 juin dans un magasin de San Jose (Californie). La police est à sa recherche.

Vendredi 12 juin, dans un magasin de yaourts glacés de San Jose (Californie). Une femme âgée d’une soixantaine d’années se prend de bec avec une jeune maman pour une histoire de distanciation sociale. Avant de quitter l’établissement, la cliente la plus âgée retire son masque de protection, se penche sur la poussette où se trouve l’enfant de son interlocutrice, et lui tousse plusieurs fois dessus.

Images de vidéosurveillance à l’appui, la police a lancé un appel à témoins dans l’espoir de retrouver la sexagénaire. «C’est arrivé si rapidement que j’étais sous le choc. Elle s’est approchée, a retiré son masque et a toussé trois fois super fort sur le visage de mon fils», raconte Mireya Mora à KGO . La mère du bébé âgé d’un an pense que l’acte de cette personne a une dimension raciste.

«Ma grand-mère et moi sommes latino-américaines, et la femme a commencé à nous parler de distanciation et à nous harceler, moi et mon enfant, lorsque nous avons commencé à parler en espagnol», affirme-t-elle. Selon la jeune maman, la sexagénaire lui aurait par ailleurs lancé: «Alors, vous ne comprenez pas, vous ne comprenez même pas ce que je dis, c’est comme si je ne parlais pas anglais.»