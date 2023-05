France: Une infirmière agressée au couteau à l'hôpital de Reims est décédée

Le procureur de la République de Reims, Matthieu Bourrette, a indiqué mardi matin à l’AFP que cette infirmière était décédée «en milieu de nuit» et que «les faits reprochés au gardé à vue» avaient été «requalifiés en assassinat». «L’autopsie a été programmée», a-t-il ajouté.

«Sans mobile apparent»

Le mis en cause, rapidement interpellé après avoir tenté de prendre la fuite, «semble avoir agi sans mobile apparent, d’autant qu’il n’avait pas de rendez-vous dans ce service» de «médecine et santé au travail», avait indiqué le procureur de Reims, lundi, dans un communiqué. Il «semble souffrir de troubles sévères et fait l’objet depuis plusieurs années d’une mesure de curatelle renforcée».