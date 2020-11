Royaume-Uni : Une infirmière anglaise inculpée de huit meurtres de bébés

Une infirmière de l’ouest de l’Angleterre, âgée de 30 ans, est accusée de 8 meurtres de bébés et de 10 tentatives de meurtres entre 2015 et 2016.

La jeune femme avait déjà été arrêtée sans suite par la police en 2018 et 2019.

Une infirmière de l’hôpital de Chester, dans l’ouest de l’Angleterre, a été arrêtée et inculpée jeudi de huit meurtres et dix tentatives de meurtres sur des bébés, a annoncé dans un communiqué la police locale.

«Les services du procureur ont autorisé la police du Cheshire à inculper une professionnelle de santé pour meurtre dans le cadre d’une enquête en cours sur un certain nombre de décès de bébés» dans l’unité néonatale de l’hôpital de Chester, indique le communiqué.

L’infirmière de 30 ans est accusée de 8 meurtres et de 10 tentatives de meurtres survenus «sur la période allant de juin 2015 à juin 2016», précise la police locale. La jeune femme, qui avait déjà été arrêtée sans suite par la police en 2018 et 2019, a «de nouveau été arrêtée mardi 10 novembre et a été depuis lors inculpée». Gardée en détention, elle comparaîtra jeudi devant le tribunal de Warrington, situé à une trentaine de kilomètres de Chester.