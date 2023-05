Procès : Une infirmière britannique nie en bloc les meurtres de sept bébés

Lucy L. conteste les sept meurtres et dix tentatives dont elle est accusée entre 2015 et 2016.

Jugée à Manchester pour le meurtre de sept bébés en 2015-2016, une infirmière britannique, Lucy L., a rejeté mardi en bloc les «pires» accusations qui puissent exister et s’est expliquée sur des notes dans lesquelles elle semblait s’incriminer.

«Écoeurant» d’être ainsi accusée»

Sept mois après le début de son procès, qui s’est ouvert en octobre, l’accusée de 33 ans a été amenée pour la première fois à prendre la parole devant la cour. Alors infirmière au service de néonatalogie de l’hôpital Countess of Chester (nord-ouest de l’Angleterre), Lucy L. conteste les sept meurtres et dix tentatives dont elle est accusée entre 2015 et 2016. Elle a selon l’accusation tué les bébés en leur injectant de l’air dans les veines ou de l’insuline.