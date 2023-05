Valais: Une infirmière et un médecin accusés d’être responsables de la mort d’une ado

La jeune fille de 14 ans était asthmatique. Elle est décédée suite à une crise d’asthme et un arrêt cardiaque.

C’était à l’été 2014. Une ado de 14 ans participait à un camp sportif à Crans-Montana (VS), pour la 4e année de suite. Parmi ses activités, cette jeune Russe a pratiqué l’équitation, malgré un asthme favorisé par une allergie aux poils de chevaux. Pour lutter contre ses problèmes respiratoires, une médecin lui a prescrit le 28 juillet des médicaments quotidiens et lui a interdit de faire du cheval. Mais selon l’accusation, ces prescriptions n’ont pas été respectées par la cheffe infirmière de ce camp international, à qui incombait pourtant cette tâche, et n’a jamais prévenu le 144.