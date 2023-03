Propagande: Une influenceuse de Zoug fait l’apologie de Poutine en Afrique

En début de semaine, des délégations de plus de 40 pays africains ont fait le déplacement à Moscou pour une conférence parlementaire intitulée «Russie - Afrique». La blogueuse Nathalie Yamb, qui vit à Zoug, était de la partie. C’est ce qu’elle a écrit sur les réseaux sociaux. Nathalie Yamb a donné des interviews aux médias russes dans lesquelles elle a évoqué la fin de la domination des Européens et des Américains en Afrique. Cette femme de 53 ans est considérée comme une combattante charismatique contre le colonialisme européen et pour une Afrique libre. Elle diffuse quotidiennement des infos à un million de followers sur divers réseaux sociaux, rapportent les journaux du groupe «Tamedia».

Avec ses activités, Yamb, qui a la double nationalité suisse et camerounaise, est depuis longtemps sous le radar des gouvernements occidentaux. En France, elle est interdite d’entrée depuis l’année dernière. Et le Département d’État américain a mis en garde en novembre 2022 contre Yamb et un autre blogueur africain parce qu’ils font partie du réseau du seigneur de guerre russe Evguéni Prigojine. Dans l’émission «Temps présent» de la TSR diffusée ce jeudi soir, que le quotidien a pu visionner en primeur, Nathalie Yamb réfute être financée par le chef de la milice Wagner, Evguéni Prigojine. Elle déclare «Je n’ai jamais été financée par Afric (une association fondée en 2018 pour «la recherche libre et la coopération internationale» aujourd’hui dissoute), Wagner ou Monsieur Poutine», dit-elle. Mais: «Je prends l’argent, peu importe d’où il vient.»