Fraude fiscale : Une influenceuse star a disparu de l'internet chinois

Viya, l’une des célébrités en Chine les plus influentes sur internet a disparu mardi des principaux réseaux sociaux du pays au lendemain d’une lourde condamnation pour fraude fiscale.

L’influenceuse Viya, considérée en Chine comme une figure emblématique du «télé-achat» 2.0, est l’une des personnalités les plus en vue du commerce en ligne. Elle compte 110 millions d’abonnés sur les réseaux sociaux et est connue pour ses vidéos dans lesquelles elle passe au crible des produits et propose d’importants rabais. Sa notoriété lui vaut d’être fréquemment sollicitée par les marques et d’être à la tête d’un petit empire.