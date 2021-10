Accord avec l’UE : Une initiative est en préparation pour faire voter le peuple

Le groupe Opération Libero et les Verts vont créer une alliance en vue de lancer une initiative populaire pour que Berne signe de nouveaux accords avec l’UE.

«Plus rien ne bouge au niveau de la politique européenne Suisse : le Conseil fédéral a jeté l'accord-cadre aux orties et expose sciemment, et sans issue, la Suisse à une marginalisation progressive, cela sans avoir demandé l'avis ni du Parlement ni du peuple.» Le constat est tiré par Opération Libero, mouvement qui veut promouvoir une Suisse libérale et progressiste tel qu’il se décrit sur son site.