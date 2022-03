Vaud : Une initiative populaire cantonale pour faire grossir le budget du sport

Des élus demandent que 1% du budget cantonal soit alloué au sport afin de soutenir les petits clubs et le bénévolat, ce qui reviendrait à décupler ce poste.

L’argent ainsi dégagé devrait servir à multiplier et rénover les infrastructures sportives, subventionner les clubs et leurs bénévoles en s’ajoutant au soutien fédéral de Jeunesse+Sport, financer les manifestations de moindre ampleur, développer le handisport et le sport des ainés, et créer un programme de développement du sport féminin. Le secteur scolaire n’est pas en reste puisque les salles de gym manquent aussi pour assurer les heures d’éducation physique à l’école; l’initiative propose aussi de soutenir les camps scolaires dans le but de gommer les inégalités communales.