Canton de Zurich: Une initiative pour brider le droit d’urgence du Conseil fédéral

Il y a eu la pandémie de coronavirus puis le sauvetage d’Axpo (électricité), et récemment la reprise de Credit Suisse. Ces dernières années, le Conseil fédéral recourt de plus en plus souvent aux ordonnances d’urgence. Un comité bourgeois composé de représentants de l’UDC, du PLR, du Parti suisse de l’indépendance et de personnes sans affiliation politique veut désormais brider les agissements des Sages. Il demande, au moyen d’une initiative cantonale, qu’il soit désormais possible de contester devant un tribunal, non seulement les ordonnances d’urgence cantonales du Conseil fédéral, mais aussi les ordonnances nationales.