Une initiative pour des places de crèches gratuites  à Genève

Hausse de la part patronale



En outre, il y aurait une obligation légale pour les communes de créer des places en suffisance, et d’acquérir au besoin des terrains. Selon Rémy Pagani, candidat au Grand Conseil, il est possible d’imposer dans les PLQ des places pour des crèches dans les bâtiments, comme celle réalisée à la Servette à la place d’appartements. «Très concrètement, c’est possible même dans une ville très dense comme Genève, s’il y a une volonté politique», estime l’ancien conseiller administratif de la Ville en charge de l’aménagement et des constructions.