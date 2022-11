Jeunes Verts : Une initiative risque d’échouer dès la collecte de signatures

Mauvaise surprise pour les Jeunes Verts. Ils voulaient déposer en décembre une initiative dite «de responsabilité environnementale» qui demande que la Suisse réduise drastiquement son impact sur l’environnement dans un délai de dix ans. Alors que le parti avait rapidement récolté plus de 100’000 signatures, il fait aujourd’hui face à un problème: plus de 25% de ces signatures seraient des doubles et «donc non valables», explique Julia Küng, la coprésidente des Jeunes Verts dans le «Tages-Anzeiger».