Genève: Une initiative veut couvrir tous les toits de panneaux solaires

Démarches simplifiées

Un projet qui n’est pas juste «une déclaration d’intention», selon Marie-Claude Sawerschel, présidente des Vert’libéraux genevois. L’initiative prévoit que le Conseil d’Etat prépare un règlement sur la qualité des panneaux, le rendement minimum et les lieux éligibles. Son but est aussi de supprimer le permis de construire pour installer un panneau, afin d’éviter «les douze formulaires» aujourd’hui nécessaires. De plus, le parti souhaite que le Canton se porte garant grâce à des crédits semblables aux prêts Covid, avec des taux d’intérêt très bas.