Suisse: Une initiative veut créer un service citoyen pour toutes et tous

Serons-nous bientôt amenés à effectuer tous une fois dans notre vie un engagement au bénéfice de la collectivité et de l’environnement? C’est en tout cas ce que souhaite un comité qui vient de lancer l’initiative populaire «Pour une Suisse qui s’engage», dite aussi «initiative service citoyen». Les initiants ont jusqu’au 26 octobre 2023, pour récolter les 100’000 signatures nécessaires.

Dans leur texte, les auteurs demandent que toute personne de nationalité suisse, homme ou femme, effectue un engagement citoyen sous forme de service militaire ou d’un autre service de milice reconnu par la loi, comme la protection civile ou le service civil.

«Double pas historique»

Les personnes qui s’y refusent alors qu’elles y seraient tenues, devraient s’acquittent d’une taxe. Quant aux étrangers, la loi devra définir s’ils devront accomplir eux aussi un service citoyen. Les pertes de revenus des personnes engagées seraient compensées par la Confédération. En outre, les effectifs des services d’intervention en cas de crise, en particulier l’armée et la protection civile, doivent être garantis, précise aussi l’initiative.

Le texte franchit un «double pas historique», selon les initiants. Elle veille à l’égalité des sexes dans le service à la collectivité, estiment-ils. En outre, elle permet de mettre à égalité le service civil et l’engagement social avec le service militaire, soulignent-ils. «On passe aussi d’une obligation de servir exclusivement masculine à un service citoyen pour tous, parce que chacun et chacune comptent», se réjouissent-ils. En outre, cet engagement renforcera non seulement la cohésion entre les couches sociales et les régions linguistiques, mais permettra aussi à chacun d’acquérir des compétences supplémentaires pour le marché du travail, estime le comité.

Les crises ont des dimensions civiles

Le Covid-19 a montré que les crises comportent de plus en plus de dimensions civiles, rappellent les initiants. Selon eux, le Service Citoyen va renforcer «l’épine dorsale» de la Suisse. «Ce n’est qu’en tant que société que nous pouvons faire face aux défis du XXIe siècle, militaires et civils. Qu’il s’agisse de pandémies, de changement climatique, d’inondations, de (cyber)sécurité ou de solitude des personnes âgées», estiment-ils.

À noter que derrière les initiants, se trouvent des miliciens et les coprésidents de l’association servicecitoyen.ch, fondée à Genève. Le comité a reçu en outre le soutien d’une large frange de politiciens et de parlementaires de tous bords. On trouve ainsi d’actuels ou anciens conseillers nationaux ou aux États comme Johanna Gapany (PLR/FR), Corina Gredig (PVL/ZH), Charles Juillard (Centre/JU), Emmanuel Amoos (PS/VS) et Alec von Graffenried (Vert-e-s/BE). Des représentants locaux de l’UDC ou du PEV, ainsi que du Parti pirate, soutiennent également le texte.