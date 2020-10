Droits populaires : Une initiative veut donner 7500 francs à tous les Suisses

Des citoyens st-gallois veulent que la BNS verse ce montant unique à toute personne de nationalité suisse.

Chaque bénéficiaire recevrait le montant au plus tard un an après l’acceptation de l’initiative par le peuple et les cantons. La somme serait exonérée de l’impôt sur le revenu.