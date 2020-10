La moitié de l’espace gagné sur les voitures devrait être végétalisé. (KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi) KEYSTONE

La place de la voiture dans le canton de Genève, et plus particulièrement au centre-ville, vacille. Après avoir accepté la Loi sur la mobilité cohérente et équilibrée (LMCE), en 2016 puis la possibilité de supprimer jusqu’à 4000 cases de stationnement ces prochaines années, les Genevois devront peut-être se prononcer sur l’espace dévolu aux autos en zone urbaine durant la décennie qui vient. L’association actif-trafiC veut lancer au printemps 2021 une initiative visant à restreindre l’emprise des véhicules motorisés sur la voie publique. «Le principe est simple, il s’agit de diminuer de 1% par année, durant dix ans, l’espace public dévolu au trafic motorisé et au stationnement», confirme Thibault Schneeberger, secrétaire romand. La moitié de cette place serait transférée à la mobilité douce et publique, l’autre serait végétalisée. «A l’aune du réchauffement climatique, nous n’aurons plus le choix dans nos villes», prévient-il.

Le texte doit encore être finalisé avant de pouvoir entrer dans la phase de récolte, mais deux initiatives identiques sont en cours en Suisse alémanique. A Genève, le lancement aurait dû avoir lieu il y a quelques mois, mais il a été retardé pour cause de Covid-19. L’association est en contact avec des partenaires potentiels afin de ne pas se lancer seule dans la bataille. Pour l’heure, il n’émeut pas le Département des infrastructures qui ne souhaite pas commenter «des intentions». Roland Godel, porte-parole, souligne que la priorité est de mettre en oeuvre la LMCE qui prévoit «la priorité aux transports publics et aux mobilités douces dans le centre, ainsi que de réaliser une moyenne ceinture fluide pour le trafic automobile autour de l'hyper-centre». De fait, pour le Canton, la place de la voiture au centre-ville est déjà définie. Prochain axe de travail, le stationnement sur le lieu de travail qui influence le mode de déplacement des pendulaires. «Une stratégie globale sera prochainement dévoilée.»

Centaines de milliers de mètres carrés A Genève, l’Etat a la charge de 260 km de routes cantonales. Mais l’initiative concernerait essentiellement le centre, qui constitué en grande partie par le territoire de la Ville. Son réseau routier comprend 3,2 millions de m2, soit 200 km de routes. «Si l'on prend seulement les chaussées et espaces de stationnement, l'espace dévolu à la voiture représente environ 1,97 millions de m², soit environ 60%», précise Anaïs Balabazan, chargée de communication du Département de l’aménagement et de la mobilité.

Du côté des autorités de la Ville de Genève, le ton est autrement plus enthousiaste. «C'est une initiative bienvenue de la part d’actif-trafiC qui revendique des mesures concrètes pour lutter contre le réchauffement climatique et pour améliorer l'espace urbain. Elle contribue au débat actuel sur la question de la place de la voiture en ville et nous projette vers un aménagement urbain différent et durable, allant dans le sens des objectifs du Département de l’aménagement, des constructions et de la mobilité», réagit Cora Beausoleil, porte-parole. Elle ajoute que la Ville travaille à l’aménagement de futurs grands axes comme la finalisation de la voie verte d’agglomération ou la requalification de l’avenue du Mail avec une volonté de végétalisation.

La section genevoise du Touring club suisse estime quant à elle qu’avant de vouloir à nouveau bouleverser les équilibres en termes de mobilité, il faut appliquer avant tout correctement la LMCE. «Pour nous, cette initiative ne constitue pas une bonne approche, argumente Yves Gerber, directeur. Il est nécessaire de définir préalablement les axes structurants, réaliser la moyenne ceinture et ensuite prioriser par zones.» Le TCS va même plus loin dans l’analyse, estimant que cette initiative résulte d’une «vision naïve: il faut prendre en compte les besoins de la mobilité de demain, qui sera connectée, partagée, décarbonée et automatisée». Pour Yves Gerber, il faudra encore de la place dans le futur pour les véhicules en libre-partage, les bornes électriques ou les navettes automatisées.