Vaud – Une initiative veut «stopper l’éventrement» de la colline du Mormont

Réinventer l’écosystème urbain

Au-delà de vouloir protéger la faune et la flore – soit plus de 900 espèces, dont plusieurs protégées – qui vivent sur la colline, les initiants souhaitent «questionner notre dépendance au béton» et «encourager les matériaux de construction alternatifs au béton, durables et locaux». Parmi eux, on compte le bois, le liège et la paille, notamment.