Suisse : Une initiative vole au secours des pièces et des billets

Un comité a lancé mardi une initiative populaire en faveur de l’argent liquide. Le but est de s’assurer qu’il ne disparaîtra pas au profit des paiements électroniques.

«Oui à une monnaie suisse libre et indépendante sous forme de pièces ou de billets» est le nom de l’initiative lancée mardi par un comité de citoyens. Les fondateurs ont jusqu’au 17 février 2023 pour récolter les 100’000 signatures nécessaires. «L’argent liquide est symbole de liberté, d’indépendance et de sécurité», a lancé Richard Kohler, président du Mouvement de liberté Suisse (MLS) à l’origine de l’initiative, rapporte Swiss Info, citant l’ATS. Le comité d’initiative s’inquiète à propos de la disparition de l’argent liquide. Ils ont soucis que certaines catégories de la population soient lésées, comme les personnes âgées ou celles refusant par conviction de payer par voie électronique. Charly Pache, chargé de communication du MLS explique «Le cash a mauvaise presse et est présenté comme quelque chose de dangereux, dépassé».