Genève – Une inondation crée des gros bouchons en ville

Les bouchons sont plus importants que d’habitude, ce matin à Genève. En cause: la rupture d’une vieille canalisation en fonte, au carrefour de l’Etoile, dans le quartier des Acacias, lundi vers 5h30. L’incident, dont la cause reste pour le moment indéterminée, a provoqué l’inondation du sous-sol du parking de l’Etoile; mais surtout, l’eau s’est répandue dans le passage sous-voie de la route des Jeunes, en-dessous de l’ouvrage. «De l’eau et des gravats s’y sont déversés», ont précisé les Service industriels de Genève (SIG). Cela a évidemment bloqué le trafic routier à cet endroit, et par ricochet, sur de nombreuses voies de circulation en ville et dans la couronne suburbaine. Les équipes des SIG sont à pied d’œuvre. L’axe devrait rouvrir «dans la matinée», a indiqué la régie.