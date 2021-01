La Premier League saoudienne a connu un éclair de génie cette semaine. Dans la rencontre opposant Al Shabab à Al Faisaly, l’égalisation de Fabio Martins a fait une entrée remarquée dans la compilation des plus beaux buts de ce début d’année.

On jouait la 34e minute et Al Shabab était mené 1-0. Après une contre attaque rondement menée, Martins, à la réception d’un centre sur la gauche, a effectué une reprise de volée à mi-chemin entre la talonnade et le coup du foulard pour tromper le gardien adverse. Sa géniale inspiration a permis à son équipe de ramener un point au final (1-1).