Il n’y a pas que Lionel Messi qui est capable de réussir des exploits à Barcelone. En deuxième division, Ra u l De Tom a s a été l’auteur d’un but sensationnel avec l’Espanyol, dimanche.

Alors que l’Espanyol initie une contre-attaque et est acculé dans son camp, De Tom a s reçoit un long ballon de sa défense à hauteur du rond central. Marqué de près par un joueur au moment de son contrôle, il l’élimine d’un coup du sombrero avant de s’avancer et de tenter un lob de 50 mètres qui surprend le gardien et termine au fond des filets.