Mart Hoogkamer a été inspiré par son frigo

Mart Hoogkamer : Une inspiration venue grâce à son frigo

Le Néerlandais Mart Hoogkamer cartonne avec «Ik Ga Zwemmen», chanson écrite en vingt minutes.

Mart Hoogkamer a terminé deuxième du télécrochet «La Hollande a un incroyable talent» en 2016 et a sorti quelques singles qui ont bien marché auprès des fans de l’émission. Avec «Ik Ga Zwemmen», l’artiste a gagné une notoriété mondiale. La chanson, dont le refrain loufoque est «Je vais nager dans du Bacardi Lemon, un vrai tigre ne se laisse pas apprivoiser», était No 1 des morceaux les plus viraux le 18 août 2021 selon Spotify.