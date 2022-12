Nouvelle-Zélande : Une insulte rapporte plus de 58’000 francs à une œuvre de charité

Wellington International Airport via Getty Images

100’100 dollars néo-zélandais (plus de 58’000 francs): telle est la somme qu’a rapportée la vente d’une transcription parlementaire dans laquelle la Première ministre néo-zélandaise, Jacinda Ardern, qualifie un député d’opposition de «connard arrogant». «Je ne peux pas dire que je m’y attendais», a posté Mme Ardern, sur les réseaux sociaux à propos de ce «faux pas» qui a finalement permis de récolter de l’argent pour la Fondation contre le cancer de la prostate de Nouvelle-Zélande.

M. Seymour a ensuite eu l’idée d’utiliser ce différend pour soutenir une bonne cause. Il a proposé à la Première ministre de cosigner cette transcription et de la vendre aux enchères, ce que Mme Ardern a immédiatement accepté. «Le résultat est meilleur que ce dont nous pouvions rêver», a réagi le député, dans un communiqué transmis à l’AFP à l’issue de la vente. Jacinda Ardern a de son côté «remercié tous ceux qui ont placé une enchère» et salué le «bon esprit» de David Seymour, un compliment que ce dernier lui a retourné. «J’ai été épaté par la gentillesse des enchérisseurs qui ont aidé les connards du monde entier avec leur générosité», a-t-il plaisanté.