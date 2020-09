La vraie Greta Thunberg ? : Une «intello timide», écrasée par les responsabilités

Le réalisateur Nathan Grossman a suivi la jeune activiste suédoise à l’occasion d’un film-documentaire présenté lors de la Mostra de Venise.

«Une telle responsabilité»

«Tu as réussi à me dépeindre comme je suis et non pas comme les médias me décrivent. Je ne suis pas l’enfant naïve et colérique qui crie sur les dirigeants mondiaux à l’Assemblée générale des Nations-Unies, je suis une personne intello et timide», lui a répondu Greta Thunberg.