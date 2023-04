Vaud – Une interdiction de parquer agaçante mais justifiée

Dans un quartier d’habitation de la Tour-de-Peilz, où les places de parc ne sont déjà pas légion, les riverains se désolent de voir leur emplacement de stationnement barré depuis le début de la semaine. Surtout que les travaux qui ont nécessité ces aménagement ne semblent pas avoir démarré. Faux, selon le département de l’Urbanisme et des travaux publics qui livre des explications convaincantes.

Barrées pour permettre la circulation des bus et des véhicules d’urgence

«Ces places de stationnement ont été barrées le temps des travaux pour permettre la circulation des bus et des véhicules de secours. Sans cela, ces derniers ne pourraient pas croiser», précise Raphaël Tripod, collaborateur technique des travaux publics avant de détailler: «Ces travaux consistent à l’installation de la fibre optique par tirage de câbles. Dans un premier temps, cela se fait de manière mobile. Les techniciens soulèvent les couvercles des chambres existantes et tirent les câbles de chambre en chambre. Si cela s'avère impossible, la deuxième étape consistera à effectuer des fouilles. C'est dans ce cadre que les places de parc sont condamnées pour deux semaines.»

«Ils ne se mettent pas à la place des riverains. Certains sont âgés ou ont des petits enfants et doivent désormais chercher à se parquer au moins 500 m plus loin», regrettait un habitant des Murs-Blancs, avant d’avoir eu le fin mot de l’histoire. «Je peux comprendre la contrariété des riverains, avertis de la situation par la présence de panneaux informatifs le long des places des parcs . Il n'y a déjà pas beaucoup de places de stationnement dans ce quartier. Leur réaction est compréhensible. D'autant plus s'ils ont l'impression que rien ne se passe», admet Raphaël Tripod.