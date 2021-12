Taïwan : Une invasion de crapauds-buffles inquiète les autorités

Des bénévoles s’affairent pour tenter d’endiguer la prolifération de cette espèce toxique, qui n’a rien à faire dans la région.

Jusqu’à présent, plus de 200 crapauds-buffles de différentes tailles ont été capturés.

Gants de protection aux mains et lampe de poche au poing, des dizaines de bénévoles de la Société taïwanaise de conservation des amphibiens ont travaillé toute la nuit pour fouiller les rizières et les potagers à la recherche de leur proie: le crapaud-buffle. À Taïwan, les crapauds sont un symbole de prospérité, mais cette découverte inattendue a poussé autorités et écologistes à prendre des mesures pour contenir leur propagation.