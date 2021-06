Football - Une Japonaise avoue être un homme transgenre

Getty Images via AFP

A Washington, dans son club, on est fier de Kumi Yokoyama.

« Vivre aux É tats-Unis rend plus facile d’être «ouvert» sur la sexualité et le genre » , a déclaré ce week-end Kumi Yokoyama dans une vidéo sur la chaîne YouTube de son ancienne coéquipière japonaise Yuki Nagasato, championne du monde en 2011 et jouant elle aussi aux É tats-Unis.