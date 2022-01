Grèce : Une jeune baleine blessée retrouve la mer

L’animal, blessé au museau, s’était échoué sur une plage du sud de la capitale grec. Il a été soigné.

«C’est un animal de haute mer, plus il reste dans des eaux peu profondes et plus sa santé s’en ressent», a déclaré le vice-ministre grec de l’Environnement Georgios Amyras à la chaîne de télévision publique ERT. Il a précisé que la baleine, dont l’état demeure préoccupant, se trouvait désormais au large de l’île de Salamine.