Ollon (VD) : Un jeune couple fait une double sortie de route

Un spectaculaire accident s’est produit samedi après-midi. Miraculeusement, il n’y a pas eu de blessé.

«Je pianotais tranquillement sur mon natel, lorsque j’ai entendu ma mère crier. J’ai levé les yeux, et j’ai vu cette voiture qui dévalait la pente», explique le témoin d’un accident qui s’est produit samedi vers 15h. Et la police cantonale de confirmer: «Le véhicule descendait de Huémoz, en direction d’Ollon. Pour une raison indéterminée, le conducteur a perdu la maîtrise de sa voiture. Elle a d’abord dévié à droite, puis elle est partie de travers et elle a fait une sortie de route.» Arrivé un lacet plus bas, le véhicule a traversé la cantonale sans s’immobiliser et a poursuivi sa chute.