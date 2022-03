En corps: Une danseuse renaît de ses cendres

Après «Ce qui nous lie» en 2017 et «Deux moi» en 2018, Cédric Klapisch, qui réalise «Salade grecque pour Prime Video, revient avec un jeu de mots bien trouvé: «En corps». Au cœur de cette dramédie, Élise (Marion Barbeau), 26 ans, ballerine professionnelle. À la suite d’une chute sur scène et d’une blessure importante, la danseuse doit remettre sa vie en question. Elle part pour la Bretagne avec un couple haut en couleurs (Souheila Yacoub, que nous avions rencontrée à Cannes, et Pio Marmai), afin de les aider à cuisiner dans une résidence pour artistes. Là-bas, débarque une troupe de danse contemporaine.



Passionné de danse depuis toujours, Klapisch laisse une vraie place à cet art dans son film, sublimé par des corps fougueux, une bande-son enivrante et une caméra aimante. Mais ce n’est pas tout: entre une proprio aux discours sages (Muriel Robin), un père aussi maladroit que touchant (Denis Podalydès) et un kinésithérapeute amoureux d’Élise (François Civil) hilarant qui s’incruste, le pétillant «En corps» fourmille de scènes croustillantes. Le tout teinté d’humour, de féminisme, et bien sûr d’humanité. Les rares répliques qui manquent de finesse ne viennent en rien gâcher ce pur Klapisch, qui se savoure comme un bonbon.