Royaume-Uni : Une jeune de 11 ans accouche: «C’était un grand choc»

Tombée enceinte alors qu’elle n’avait que 10 ans, une Britannique serait devenue la plus jeune mère de tous les temps dans le pays.

De plus en plus tôt

«L’âge moyen auquel une fille commence la puberté est de 11 ans, bien que cela puisse être n’importe quand entre 8 et 14 ans. Voire même plus tôt, dans de rares exceptions. Le poids affecte de nombreuses hormones», a déclaré la professionnelle de la santé.

Comme les enfants ont tendance à être en surpoids de nos jours, la puberté arrive de plus en plus tôt, explique la scientifique. Cependant, «il existe un risque plus élevé de pré-éclampsie, d’infections et d’avoir un bébé de faible poids à la naissance», précise-t-elle.